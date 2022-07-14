В Пензе по объявлению мужчина решил заказать интимные услуги - номер оказался недоступен

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Ему перезвонил незнакомец, который пояснил, что при попытке собеседником дозвониться по ранее набранному номеру телефона у них произошёл сбой в системе.

А для разблокировки мужчина должен перечислить 150 000 рублей на счет, предоставленный незнакомцем.

Возражавшего против этого мужчину незнакомец успокоил, пообещав, что деньги вернутся на счет собеседника сразу же после разблокировки системы.

В итоге горожанин перечислил на указанный счет около 140 тысяч рублей, а звонивший перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.