В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже велосипеда

Фото: Пресс-служба МВД РМ Фото: Пресс-служба МВД РМ

Сотрудниками уголовного розыска ОП №3 УМВД России по го Саранск устанавливается личность мужчины, причастного к краже.

Приметы: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см. Был одет: серая рубашка с коротким рукавом, темные брюки, темные ботинки. На голове темная кепка.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого мужчины, просим сообщить по телефонам: 8(8342)29-90-02, 29-90-38, 8-917-999-1747 или 102(02).