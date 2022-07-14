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Происшествия14 июля 2022 11:00

В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже велосипеда

12 июля в период с 20:10 до 22:33 разыскиваемый совершил хищение велосипеда, от подъезда дома № 17 по улице Федосеенко
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ Фото: Пресс-служба МВД РМ

Сотрудниками уголовного розыска ОП №3 УМВД России по го Саранск устанавливается личность мужчины, причастного к краже.

Приметы: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см. Был одет: серая рубашка с коротким рукавом, темные брюки, темные ботинки. На голове темная кепка.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого мужчины, просим сообщить по телефонам: 8(8342)29-90-02, 29-90-38, 8-917-999-1747 или 102(02).