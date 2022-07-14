В Пензе полицейскими задержаны участники наркокурьерской сети

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Фигуранты дела на протяжении четырёх месяцев занимались незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ.

В ноябре 2021 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области были задержаны жительница областного центра 1984 года рождения, а также жительница Пензенского района 1984 года рождения.

В ходе осмотра у них были обнаружили телефоны с координатами оборудованных мест для сбыта наркотических средств путём закладок.

Женщины признали свою вину и пояснили, что являются розничными курьерами, занимающимися сбытом запрещенных веществ.

По их словам, они получали адреса на телефон, с которых нужно было забрать наркотик. После фасовки на более мелкие дозы они распространяли запрещенные вещества с помощью закладок, фотографии которых отправляли через мессенджер.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УНК УМВД России по Пензенской области совместно с коллегами из Мордовии были задержаны межрегиональные курьеры-закладчики из Казани и Саранска 1997 и 1998 готов рождения, причастные к сбыту наркотических средств на территории Пензенской области.

Их функция заключалась в поставке крупных партий в регионы, где наркотики фасовались для конечных потребителей розничными курьерам.

Так же в последующем были установлены личности ещё четырёх розничных закладчиков 1993, 1981 и 1985 годов рождения, которые проживали на территории Пензы.

Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято более 400 граммов

синтетических наркотиков, а также 32 грамма марихуаны.

На данный момент пятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое граждан находятся под домашним арестом.