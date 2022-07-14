В Мордовии продолжается антинаркотическая акция «Каникулы: интересно и полезно!»

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По инициативе сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия и члена общественного совета при ведомстве, директора Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина Анастасии Бакулиной для детей, отдыхающих в санатории «Саранский», проводятся информационно-образовательные площадки, направленные на профилактику наркомании.

Полицейские при помощи химических опытов продемонстрировали ребятам негативное влияние запрещенных веществ на здоровье человека, рассказали об ответственности на незаконный оборот наркотиков. Вместе с сотрудниками библиотеки школьники угадывали героев литературных произведений. Рассмотрели ребята также преимущества здорового образа жизни и смоделировали свою концепцию «Планеты ЗОЖ».

«Программа была подготовлена с учетом возрастных особенностей ее участников», - отметила сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия старший лейтенант полиции Екатерина Жерноклеева.