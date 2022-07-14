Олег Мельниченко распорядился выделить средства на строительство скважины в селе Индерка

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Глава администрации Сосновоборского района Олег Вдовин пояснил, что скважиной на улице Нагорной в Индерке пользуется порядка 1200 местных жителей. В летнее время сельчане регулярно сталкиваются с нехваткой воды из-за большого водоразбора.

«Готовьте проектно-сметную документацию для строительства еще одной скважины, проблему необходимо решать», – распорядился Олег Мельниченко.

Кроме того, губернатор поручил обеспечить контроль за ремонтом водонапорной башни, расположенной в Сосновоборске на улице Северной. Она обслуживает около 2,5 тысяч человек, а также школу, детский сад, колледж и ФОК.

В настоящее время подготовлено все необходимое для установки башни большего объема. Проведен монтаж станции очистки воды, заменен насос и водоподъемный механизм. Работы выполнены на 80 процентов. Сдать объект в эксплуатацию планируется к августу текущего года.

Также глава региона осмотрел здание закрытой общественной бани в Сосновоборске,

пообщался с местными жителями и пояснил, что по их просьбам на ремонт объекта выделены средства. Планируется, что подрядная организация приступит к работам в августе этого года.

«Теперь от вас зависит, как быстро и качественно произведут ремонт. Возьмите на личный контроль, внимательно следите за всеми этапами. Необходимо сдать объект к 1 ноября», – поручил он руководителю районной администрации.