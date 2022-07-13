В Пензенской области следователи выясняют причины смерти мужчины в водоеме

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Установлено, что местонахождение 58-летнего мужчины не было известно с 8 июля.

И только 13 июля 2022 года его тело обнаружено в водоеме на территории базы отдыха в Каменском районе.

При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает жителей Пензенской области быть осторожнее при купании: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в необорудованных для купания местах.