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Происшествия13 июля 2022 16:38

В Пензе женщина поверила представившемуся ее братом мошеннику и перевела ему 7000 рублей

И лишь потом догадалась перезвонить брату и обратилась в полицию
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Женщина рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился её братом. Мужчина пояснил, что у него «проблемы с законом». Чтобы его не привлекли к ответственности, мнимый родственник попросил денежные средства в сумме 7 000 рублей.

Женщина сразу же перевела указанную сумму через мобильное приложение банка, после чего догадалась позвонить брату.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.