В Саранске устанавливается причастный к хищению денежных средств

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, по предварительным данным, вечером 11 июля с прилавка в магазине, расположенного по улице Косарева, 74а в Саранске, мужчина совершил кражу 2 000 рублей, оставленных одним из покупателей.

Приметы: на вид 35-40 лет, плотного телосложения, волосы темные. Был одет: джинсы синего цвета, темная футболка с надписью.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (8342) 29-77-88 или 102(02).