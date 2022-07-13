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Общество13 июля 2022 14:47

В Саранске устанавливается причастный к хищению денежных средств

ОП №1 УМВД России по го Саранск устанавливается личность неизвестного, который может быть причастен к хищению денежных средств
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, по предварительным данным, вечером 11 июля с прилавка в магазине, расположенного по улице Косарева, 74а в Саранске, мужчина совершил кражу 2 000 рублей, оставленных одним из покупателей.

Приметы: на вид 35-40 лет, плотного телосложения, волосы темные. Был одет: джинсы синего цвета, темная футболка с надписью.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (8342) 29-77-88 или 102(02).