К 8 годам колонии приговорен житель Наровчатского района за убийство односельчанина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Все произошло 16 апреля 2022 года в селе Большой Колояр Наровчатского района. Злоумышленник встретился с односельчанином, чтобы выяснить отношения из-за произошедшего днем ранее конфликта.
После словесной ссоры мужчины начали распивать спиртное. Через некоторое время конфликт продолжился и перерос в драку.
Мужчина взял в гараже нож и вернулся к потерпевшему. Тот попытался убежать, однако злоумышленник его догнал и нанес удары ножом в руку и шею.
Через непродолжительное время потерпевший 1994 года рождения скончался на улице от массивной кровопотери.
Приговором суда жителю Наровчатского района назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.