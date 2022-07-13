К 8 годам колонии приговорен житель Наровчатского района за убийство односельчанина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Все произошло 16 апреля 2022 года в селе Большой Колояр Наровчатского района. Злоумышленник встретился с односельчанином, чтобы выяснить отношения из-за произошедшего днем ранее конфликта.

После словесной ссоры мужчины начали распивать спиртное. Через некоторое время конфликт продолжился и перерос в драку.

Мужчина взял в гараже нож и вернулся к потерпевшему. Тот попытался убежать, однако злоумышленник его догнал и нанес удары ножом в руку и шею.

Через непродолжительное время потерпевший 1994 года рождения скончался на улице от массивной кровопотери.

Приговором суда жителю Наровчатского района назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.