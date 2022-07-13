В Камешкирском районе губернатор оценил реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Как пояснил глава районной администрации Павел Мигин, муниципалитет - постоянный участник федеральной целевой программы «Формирование комфортной городской среды».

В 2021 году за счет средств федерального и регионального бюджета на улице Кирова в Русском Камешкире сделали сквер.

Проектом этого года предусмотрены открытая спортплощадка и дорожки для пеших прогулок. Работы по их возведению уже близятся к завершению. Подрядчики приступили к укладке асфальта, следом начнут стелить искусственное покрытие, устанавливать освещение и малые архитектурные формы. Сдать объекты в эксплуатацию планируют к концу июля.

Губернатор дал положительную оценку реализуемым проектам, поставил задачу контролировать сроки и качество работ

Также Олег Мельниченко обсудил с главой администрации перспективы социально-экономического развития муниципального образования. Отдельный акцент Олег Мельниченко сделал на продолжение работы по приведению в нормативное состояние муниципальной дорожной сети.

Было отмечено, что на ее обустройство Камешкирскому району в этом году из регионального дорожного фонда выделено 63 миллиона рублей. Подрядные организации уже приступили к работе, сдан в эксплуатацию участок протяженностью в 3,3 км до села Старый Чирчим. В планах – отремонтировать 2 км пути до села Лапшово и дороги, расположенной на территории Большеумысского сельсовета.

«Опорную муниципальную сеть нужно продолжать приводить в нормативное состояние с учетом того, что у нас действует трехлетняя программа. Она может корректироваться», – нацелил Олег Мельниченко.