Вакцинироваться от COVID-19 можно до и во время беременности

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

По словам специалиста, сейчас самое время задуматься над вакцинацией тем женщинам, которые только готовятся к беременности.

«Инфекция COVID-19 никуда не ушла, вернее сказать, она просто временно затихла, потому как в настоящее время снизились случаи заболеваемости в нашей стране и регионе, - поясняет Анастасия Николаевна. - Если женщина собирается иметь ребенка через два, через три месяца, то вполне можно позволить себе вакцинацию от коронавирусной инфекции, ведь если во время беременности заболеет будущая мама, под угрозой может оказаться не только ее жизнь, но и нормальное развитие плода». «Доказано, что иммунитет передается и ребенку, так что вакцинация становится страховкой не только для матери, но и для малыша.

Призываю всех будущих мам задуматься о своем здоровье и здоровье своего ребенка», - заключила Анастасия Николаевна.