Компания «Станкмашстрой» включена в состав технического комитета по стандартизации ТК 070 «Станки»

Фото: Пресс-служба компании «Станкмашстрой»

В состав ТК 070 «Станки» входят наиболее прогрессивные в техническом и экономическом отношении промышленные предприятия, экспертные и научные организации, профильные ассоциации.

В соответствии с утвержденной программой стандартизации на 2022 год специалистам предстоит разработать и обновить 4 национальных стандарта и 10 проектов межгосударственных стандартов. Их применение позволит стимулировать выпуск конкурентноспособной продукции и способствовать решению задач по импортонезависимости.

В настоящее время ведется планирование работы технического комитета по стандартизации ТК 070 «Станки» до 2026 года.