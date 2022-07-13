В Мордовии будет построено три объекта обращения с ТКО мощностью 240 тысяч тонн

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Обсуждено развитие в республике инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и перспективные объекты.

В планах строительство одного комплекса обработки отходов и двух мусоросортировочных станций общей мощностью 240 тысяч тонн в год.

Сумма капитальных затрат оценивается в 3 млрд рублей.

Важно оперативно приступить к согласованию текста концессионного соглашения, подготовить документы для частной концессионной инициативы (ЧКИ).

«Рассчитываем, что ЧКИ на создание указанных объектов будет подана в июле, а в октябре будет подписано концессионное соглашение», - сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Объекты, которые планируется построить до конца 2024 года, - мусоросортировочный комплекс в Лямбирском районе мощностью 180 тысяч тонн обработки и 103 тысячи тонн - утилизации, а также две мусоросортировочные станции в Краснослободском и Зубово-Полянском районах мощностью по 30 тысяч тонн.

Мордовия также подала заявку на предоставление субсидии в 2023 году на закупку 697 контейнеров для раздельного сбора отходов, общая сумма необходимых денежных средств на осуществление закупки - 12,86 млн рублей, в том числе, из федерального бюджета - 12,6 млн рублей (98%).