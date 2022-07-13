Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт13 июля 2022 6:26

В Пензе проходит чемпионат России по прыжкам в воду

86 спортсменов из 10 регионов России и республики Беларусь борются за медали чемпионата во дворце спорта «Буртасы»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото Андрея Дёмина.

Фото Андрея Дёмина.

В Пензе во дворце спорта «Буртасы» стартовал чемпионат России по прыжкам в воду.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Щекин, сенатор РФ от региона Юлия Лазуткина, министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарёва, президент российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, президент региональной федерации прыжков в воду Игорь Лукашин, четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

За медали чемпионата борются 86 спортсменов из 10 регионов России и республики Беларусь. Пензенскую область на данных стартах представляют 7 атлетов.

11 июля копилка медалей пензенских атлетов пополнилась первой наградой. Евгений Кузнецов стал чемпионом России в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Никитой Шлейхером.

Чемпионат продлится до 16 июля. В течение недели пензенцы смогут наблюдать за соревнованиями с трибун. Вход свободный!

Прямая трансляция соревнований будет доступна на канале «Матч» в 16:55. Эфир по ссылке https://matchtv.ru/on-air.