Следователи СК Мордовии называют причины гибели людей на водоемах

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В Мордовии установилась сухая, жаркая погода. Жители региона массово стали посещать водные объекты, в том числе, необорудованные для купания.

Только за последние дни в республике утонули три человека, причем двое из них несовершеннолетние.

15-летняя девочка и 6-летний мальчик погибли на водоеме в поселке Смольный Ичалковского района.

Днем 11 июля на водоеме «Лесное озере» утонул 38-летний мужчина.

По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам следователи СК проводят проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам будут приняты процессуальные решения.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо разъяснять детям и подросткам правила поведения на водоемах. Научите детей при нахождении в воде соблюдать меры безопасности, не разрешайте купаться в необорудованных местах и в отсутствие взрослых.

При совместном нахождении с детьми у водоемов не оставляйте их без присмотра. Основными причинами гибели на водоемах являются неумение плавать, употребление спиртного, нарушение правил безопасности, нахождение детей без присмотра родителей.