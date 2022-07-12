Пензенские поисковики презентовали книгу

фото: Пресс-служба администрации Пензы

Над ее созданием трудилась рабочая группа проекта «Помнить, нельзя забыть», поддержанного Фондом президентских грантов.

Издание посвящено исследованию боевого пути и истории гибели 61-ой стрелковой дивизии, которая дислоцировалась на территории Пензенской области с 1939 года. Весь ее состав практически полностью погиб на территории Республики Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны.

На презентации присутствовали Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, Сенатор РФ Юлия Лазуткина, начальник отдела реализации социальной политики, развития местного самоуправления и внешних связей администрации Пензы Светлана Чернецова, члены областного и городского Совета ветеранов, историки, краеведы, поисковики, внуки бойцов 61-ой стрелковой дивизии.

В книге отражена информация, ранее не известная широкой общественности, найдены уникальные документы довоенной истории дивизии и периода ее дислокации в Пензенской области, воспоминания, письма бойцов дивизии, архивные фотоматериалы июля - августа 1941 года.

В книгу вошли полевые дневники поисковиков и истории бойцов, чьи имена были установлены в ходе поисковых экспедиций по местам боёв дивизии.

Пензенские отряды с 2011 года регулярно совершают поисковые выезды по местам боев 61-ой стрелковой дивизии в Жлобинский и Рогачёвский районы Республики Беларусь.

Итогом совместных работ с 52-ым отдельным специализированным поисковым батальоном Республики Беларусь, поисковыми группами «Батьковщина» и «Звезда» стало поднятие останков 362 солдат и офицеров рабоче-крестьянской Красной Армии, были установлены имена 47 бойцов, 16 из которых - уроженцы Сурского края.