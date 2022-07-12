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Общество12 июля 2022 14:10

Самые низкие цены в ПФО на сахар в «Караване» и «Скидкино»

В магазинах рассказали, как этого удалось добиться
Источник:kp.ru
Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Пензенская область занимает лидирующие позиции в ПФО по самым низким ценам на сахар. Эти данные озвучили эксперты круглого стола региональной Общественной палаты по теме «Контроль за ценообразованием на потребительском рынке».

О том, как удалось закрыть потребности населения, сохраняя приемлемые цены, рассказала директор пензенской сети магазинов «Караван» и «Скидкино» Елена Учайкина.

«Это большая совместная работа бизнеса, власти и гражданского общества.

Торговым сетям удалось обеспечить повышенный спрос населения в сахаре, крупах, продуктах длительного хранения благодаря взаимодействию с органами исполнительной власти на местном и федеральном уровне, общественными организациями, которые вели мониторинг ситуации.

Примечательно, что дефицита товара ни в Пензенской области, ни в стране не было. Запасы продовольствия способны закрыть любые, даже возросшие потребности», - пояснила Елена Учайкина.