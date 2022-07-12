Сегодня пензенцы смогут пообщаться с кардиологом Еленой Володиной

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Эти вопросы в преддверии осеннего периода возникают все чаще. Особенно у тех, кто страдает от тех или иных заболеваний. Именно в этом случае порой бывает сложно принять решение о вакцинации.

Коронавирус – коварное заболевание, и имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания сами по себе увеличивают вероятность госпитализации или других неблагоприятных исходов. Именно поэтому болезни сердца, как правило, являются дополнительным показанием для вакцинации.

Онлайн-эфир с врачом-кардиологом клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Еленой Володиной пройдет во вторник, 12 июля, в 15:00 часов в соцсетях Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Присоединиться можно по ссылкам:

- группа ВКонтакте;

- группа в Одноклассниках.

Задать специалисту интересующие вопросы по заявленной теме можно, написав сообщение в чате или направив их заранее на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».