В Пензенском районе водолазы извлекли из Суры утонувшего 17-летнего юношу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 11 июля в компании приятелей он пришел на берег реки на территории Пензенского района. В процессе купания несовершеннолетний утонул.

Тело погибшего обнаружено и извлечено из водоема водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра.

По факту смерти молодого человека 2005 года рождения Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка.

При осмотре каких-либо телесных повреждений на несовершеннолетнем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств смерти. Следователем будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации района по оборудованию места для купания и обеспечению безопасности отдыхающих на водоеме.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.