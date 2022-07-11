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Происшествия11 июля 2022 16:44

До 5 лет лишения свободы грозит 20-летнему жителю Лунино за кражу мотоцикла «ИЖ Планета 5»

Сотрудниками уголовного розыска полиции Лунинского района был установлен житель райцентра 2002 года рождения, причастный к совершению преступления
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Оперативники выяснили, что молодой человек совершил кражу мотоцикла «ИЖ Планета 5», припаркованного около дома на ул. Юбилейной р.п. Лунино.

Данное транспортное средство принадлежало жителю села Липовки 1983 года рождения.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что кражу совершил в ночное время. Похищенный мотоцикл был изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.