В Мордовии прокуратура проверила качество продуктов в общеобразовательных учреждениях

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Прокуратура Большеигнатовского района провела проверку исполнения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в образовательных учреждениях - МБОУ «Большеигнатовская СОШ» и МБДОУ «Большеигнатовский детский сад комбинированного вида», в ходе которой установлены факты несоблюдения условий хранения пищевой продукции.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, в МБДОУ «Большеигнатовский детский сад комбинированного вида» партия молока пастеризованного хранилась с нарушением температурного режима, а партия масла сливочного - без маркировки, а также без информации, содержащей сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодательством РФ.

В пищеблоках 4-х структурных подразделений МБОУ «Большеигнатовская СОШ» выявлены факты хранения партии масла сливочного, мяса грудки, филе индейки, а также свежезамороженной рыбы без маркировки.

Данные нарушения могут привести к использованию небезопасной пищевой продукции для организации питания детей.

С целью устранения указанных нарушений директорам МБОУ «Большеигнатовская СОШ» и МБДОУ «Большеигнатовский детский сад комбинированного вида» внесены представления об устранении нарушений законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, нарушения устранены.

В отношении директоров образовательных учреждений прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 10.8 (нарушение правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) и ч. 1 ст. 14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов) Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые находятся на рассмотрении.