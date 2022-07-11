Олег Мельниченко распорядился ввести в строй новый корпус Губернского лицея к 1 сентября

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В дополнительном здании разместится Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский».

Корпус возводится в рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области». Трехэтажное здание сможет вместить в себя порядка 300 учащихся.

Проектом предусмотрены учебные профильные кабинеты, производственные помещения, конференц-зал, мастерские прототипирования, библиотечно-информационный и музыкальный центры, художественная дизайн-студия.

Каждая лаборатория Центра будет оснащена высокотехнологичным оборудованием, что позволит проводить мероприятия не только регионального, но и всероссийского уровня.

Готовность объекта составляет 99 процентов. Каждый этап процесса строительства идет под личным контролем губернатора.

На сегодняшний день начат монтаж оборудования и мебели, осуществляется благоустройство прилегающей территории.

Олег Мельниченко положительно оценил работу подрядчиков.

«Территория большая, видно, что еще предстоит значительный объем работ по ее благоустройству, и здесь важно ответственно подойти к озеленению пространства», – нацелил он.

«Здание Центра должно быть готово принять ребят к началу учебного года», – распорядился глава региона.

Губернатор поставил задачу предусмотреть возможность проведения в Центре занятий по дополнительному образованию для детей из сельской местности.

Также по просьбе представителей родительского комитета лицея он поручил просчитать стоимость легковозводимой конструкции для бассейна.