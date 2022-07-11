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Спорт11 июля 2022 10:16

В Пензе состоялся финал Спартакиады учащихся России по каратэ

Соревнования прошли 9 июля во дворце единоборств «Воейков»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В церемонии открытия соревнований принял участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

В Спартакиаде приняли участие более 100 спортсменов из 34 регионов России.

Пензенские атлеты завоевали две медали соревнований.

В весовой категории свыше 54 кг второе место заняла Виктория Сологуб.

Среди девушек до 54 кг бронзовую награду выиграла Ульяна Скрябнева.

Тренеры спортсменок – Виктор Гаганов и Андрей Мещеряков.