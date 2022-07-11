В Пензе состоялся финал Спартакиады учащихся России по каратэ

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области
В церемонии открытия соревнований принял участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.
В Спартакиаде приняли участие более 100 спортсменов из 34 регионов России.
Пензенские атлеты завоевали две медали соревнований.
В весовой категории свыше 54 кг второе место заняла Виктория Сологуб.
Среди девушек до 54 кг бронзовую награду выиграла Ульяна Скрябнева.
Тренеры спортсменок – Виктор Гаганов и Андрей Мещеряков.