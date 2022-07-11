В Мордовии суд рассмотрит дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения

фото: Пресс-служба МВД РМ

Органами дознания ММО МВД России «Торбеевский» окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

ДТП произошло 27 мая на 3 км автодороги Торбеево – Виндрей.

В ходе выезда на место происшествия было установлено, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной «ССАНГ ЕНГ КАЙРОН II», совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия 40-летний пассажир с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего водитель пояснил, что угнал транспортное средство, которое принадлежит его 74-летнему знакомому.

Автовладелец, проживающий в Торбеевском районе, попросил обвиняемого на время, пока он проходит лечение в районной больнице, оставить у его дома автомобиль. При этом пенсионер передал ему ключи, чтобы тот при необходимости мог перегнать транспортное средство на удобное место.

27 мая фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил воспользоваться машиной знакомого, чтобы покататься.

В отношении гражданина была избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину он признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.