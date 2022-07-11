В Саранске в суд направлено дело по факту убийства, совершенного в состоянии невменяемости

Им оказался 35-летний сын потерпевшей, проживающий совместно.

В отношении него СУ СКР по РМ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По информации пресс-службы МВД РМ, по данным следствия, в начале февраля, находясь у себя в жилище, мужчина во время ссоры избил мать руками и ногами, а также молотком по различным частям тела, в том числе и по голове. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте преступления. С целью сокрытия преступления он спрятал ее тело во дворе.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения к лицу принудительной меры медицинского характера, поскольку указанное деяние совершено в состоянии невменяемости.