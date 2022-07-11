До 5 лет лишения свободы грозит мошеннику, похитившему у жителя Бессоновки 226 тысяч

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Для отмены операции злоумышленник предложил установить на смартфон приложение для удаленного доступа и зайти в мобильное приложение банка, что доверчивый бессоновец и сделал.

После этого в его банковском личном кабинете стали происходить операции без участия самого владельца счета. Ему был одобрен кредит, деньги которого он перевел на расчетные счета, предоставленные злоумышленником. Общий материальный ущерб составил более 226 тысяч рублей.

Позже мужчина осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону!

Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение.

Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!