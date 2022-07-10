В Пензенском районе следователи СК проводят проверки по фактам смерти двух мужчин

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В Засечном 9 июля молодой человек вместе с приятелем пришел к водоему.

В процессе купания знакомые заметили, что он пропал из поля зрения. Самостоятельные поиски не дали результатов, и они сообщили о его исчезновении в полицию.

В этот же день в районе села Золотаревка на берегу Сурского водохранилища отдыхала компания молодых людей. В процессе купания один из мужчин 1992 года рождения утонул.

Через несколько минут его вытащили из водоема и пытались реанимировать до приезда бригады скорой медицинской помощи. Медработники констатировали смерть мужчины.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области организовано проведение процессуальной проверки, устанавливаются всех обстоятельства смерти мужчин. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проведения проверок будут приняты процессуальные решения.

Следственное управление призывает жителей Пензенской области быть осторожнее на водоемах: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в необорудованных для купания местах.