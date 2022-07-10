В Пензе осуждена преступная группа, «раздевавшая» по ночам автомобили горожан

Фото: Олег Анатольевич Рукавицын

Пикантность уголовному промыслу троицы придавал тот факт, что украденные фары, решетки радиатора, накладки бампера, молдинги, щетки стеклоочистителя, зеркала заднего вида, колпаки ступицы колес, диски, шины и прочее они хранили в подсобном помещении принадлежащего одному из соучастников автосалона.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, часть похищенного имущества реализовывалась неосведомленным о его преступном происхождении, либо устанавливалась на реализуемые в автосалоне автомобили.

Полученные денежные средства злоумышленники распределяли между собой.

Всего преступная группа совершила 11 преступлений, причинив ущерб на сумму свыше 390 тыс. рублей. Часть похищенного потерпевшим была возвращена.

Молодые люди вину в совершении преступлений не признали, затягивали судебное разбирательство, скрывались от суда.

Прокуратура Октябрьского района Пензы поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении троих жителей областного центра в возрасте от 26 до 32 лет.

В зависимости от роли и степени участия приговором суда они признаны виновными в совершении 8 краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 9 месяцев до 4 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима.

Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.