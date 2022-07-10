Житель Пензенского района нашел кошелек и забрал из него 96 тысяч

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Следственным отделом ОМВД России по Пензенскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 УК РФ, о хищении денежных средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый. Им оказался житель Пензенского района 1986 года рождения. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел, где дал признательные показания.

Подозреваемый пояснил, что нашел кошелек, но никаких объявлений о найденном имуществе не давал, действий по возврату обнаруженного кошелька с денежными средствами не производил. После хищения наличности злоумышленник выбросил портмоне в мусорный контейнер рядом с домом.

На данный момент часть похищенных средств изъята и передана законному владельцу, оставшуюся часть подозреваемый возместил в полном объёме.