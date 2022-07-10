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Спорт10 июля 2022 8:15

«Локомотив-Пенза» победил в первом тура чемпионата России по регби-7

Во второй день чемпионата, 9 июля, «Локомотив-Пенза» провел три матча
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Сначала подопечные Александра Янюшкина в четвертьфинале одержали победу над «Красным Яром» с результатом 38:0.

Затем пензенская команда вышла в финал, взяв верх над «Енисеем-СТМ» со счетом 19:12.

Победителя тура определил матч пензенского клуба против «Заставы-7». Пензенцы показали уверенную игру, и к финальному свистку счет на табло 22:7 ознаменовал победу «Локомотива».

«Локомотив-2» занял 11 место первого тура чемпионата.

В церемонии награждения соревнований приняла участие заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.