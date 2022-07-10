В Мордовии суд рассмотрит дело в отношении 29-летней девушки, похитившей золотые серьги у своей матери

Фото: Пресс-служба МВД РМ
Украшения стоимостью 15 тысяч рублей дочь отыскала в декоративном подсвечнике в доме матери в Ичалках.
Вместе с приятельницей в ювелирном магазине, по паспорту подруги девушка сдала серьги в качестве лома, выручив за них 5 тысяч рублей. Денежные средства обвиняемая потратила на покупку спиртных напитков.
Следственным отделением ММО МВД России «Ичалковский» окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
О совершенной краже потерпевшая узнала от сотрудников полиции, которые инициативно выявили преступление в ходе проводимых мероприятий.
В настоящий момент в отношении обвиняемой, имеющей на иждивении пятерых малолетних детей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд.