В Мордовии суд рассмотрит дело в отношении 29-летней девушки, похитившей золотые серьги у своей матери

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Украшения стоимостью 15 тысяч рублей дочь отыскала в декоративном подсвечнике в доме матери в Ичалках.

Вместе с приятельницей в ювелирном магазине, по паспорту подруги девушка сдала серьги в качестве лома, выручив за них 5 тысяч рублей. Денежные средства обвиняемая потратила на покупку спиртных напитков.

Следственным отделением ММО МВД России «Ичалковский» окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

О совершенной краже потерпевшая узнала от сотрудников полиции, которые инициативно выявили преступление в ходе проводимых мероприятий.

В настоящий момент в отношении обвиняемой, имеющей на иждивении пятерых малолетних детей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд.