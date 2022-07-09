В Пензе арестован мужчина, покушавшийся на убийство соседки

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

С его слов, в ответ последовали оскорбления. Когда на просьбу перестать высказывать в его адрес непристойные выражения она не отреагировала, войдя в комнату соседки, мужчина ударил ее ножом.

По факту покушения на убийство женщины 1970 года рождения следственным отделом по Октябрьскому району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

В настоящее время пострадавшая находится на стационарном лечении в больнице, где ей оказывается необходимая медпомощь.

58-летний житель Пензы задержан и по решению суда заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.