В Пензе офицеры регионального СК провели прием граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Мариуполя

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В пункте временного размещения граждан на базе санатория имени В.В. Володарского 8 июля сотрудники управления СК РФ по Пензенской области пообщались с прибывшими из ДНР, ЛНР и Мариуполя. В данном учреждении в настоящее время проживает около 400 человек.

В ходе личного приема поступили вопросы, касающиеся получения гражданства РФ, в том числе, при отсутствии документов, удостоверяющих личность, назначения и выплат пенсий, подтверждения трудового стажа.

Также у обратившихся имелись вопросы, связанные с поступлением в высшие учебные заведения и колледжи Пензенской области, оформлением и подтверждением инвалидности, возможным приобретением жилья на территории региона.

По всем вопросам даны разъяснения. Ситуации, требующие уточнения или оказания содействия, взяты на контроль.

Для размещения на информационных стендах санатория передан номер телефона круглосуточной горячей телефонной линии 8(8412)63-66-01 - «Для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и Украины», организованной в следственном управлении, а также телефоны сотрудников для консультаций вынужденных переселенцев по всем волнующим их вопросам.