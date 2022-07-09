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Общество9 июля 2022 9:32

Поздравление О.В. Мельниченко с праздником Курбан-байрам

Уважаемые мусульмане Сурского края! Примите самые сердечные поздравления с праздником Курбан-байрам!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Этот священный для всех мусульман праздник вы неизменно встречаете с добрыми и светлыми чувствами. Он знаменует завершение паломничества к святыням Ислама, призывает к милосердию, состраданию и заботе о ближнем, к помощи старшим, воспитывает уважение к древним духовным традициям, вселяет веру в достойное будущее.

Убежден, что празднование Курбан-байрама будет способствовать утверждению идей мира и созидания, верности семейным традициям, укреплению взаимопонимания между людьми разных национальностей и религиозных взглядов.

В этот торжественный день искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, согласия, удачи во всех делах и начинаниях!