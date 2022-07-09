В Рузаевке мужчина приговорен к 1,5 годам за причинение тяжкого вреда здоровью

В ходе ссоры в октябре 2021 года осужденный умышленно нанес местному жителю удары кулаками по лицу, а также, применив прием борьбы, перекинул его через себя, в результате чего потерпевший при падении ударился головой об асфальт.

Как следствие,ему причинены множественные телесные повреждения, в том числе, повлекшие полную потерю одного глаза.

На основании представленных гособвинителем Рузаевской межрайонной прокуратуры доказательств приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Заявленные потерпевшим исковые требования удовлетворены судом на сумму 700 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.