В Пензе сотрудник региональной прокуратуры провел онлайн-встречу с детьми-инвалидами

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

На примерах из практики она рассказала несовершеннолетним об опасностях, которые могут подстерегать их в сети Интернет, разъяснила основы безопасного поведения в киберпространстве, в том числе, при использовании соцсетей и мессенджеров.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности при осуществлении покупок в сети Интернет. Ребятам разъяснен порядок обращения с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.

Слушатели узнали о видах установленной законом ответственности за размещение в информационном пространстве запрещенной информации, в том числе, за оскорбления, публичное распространение заведомо ложной информации и экстремистские высказывания.

Мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры и финансовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратурой области будут продолжены.