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Общество9 июля 2022 4:43

В Пензе сотрудник региональной прокуратуры провел онлайн-встречу с детьми-инвалидами

Старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Влада Паркина 8 июля пообщалась с воспитанниками областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

На примерах из практики она рассказала несовершеннолетним об опасностях, которые могут подстерегать их в сети Интернет, разъяснила основы безопасного поведения в киберпространстве, в том числе, при использовании соцсетей и мессенджеров.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности при осуществлении покупок в сети Интернет. Ребятам разъяснен порядок обращения с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.

Слушатели узнали о видах установленной законом ответственности за размещение в информационном пространстве запрещенной информации, в том числе, за оскорбления, публичное распространение заведомо ложной информации и экстремистские высказывания.

Мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры и финансовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратурой области будут продолжены.