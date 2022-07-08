В Пензе пассажир обокрал таксиста

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1990 года рождения, причастный к совершению данного преступления.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды, а документы выбросил.

В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.