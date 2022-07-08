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Происшествия8 июля 2022 14:07

В Пензенской области к 8 годам приговорен мужчина, сбивший насмерть 15-летнюю девушку

После совершения ДТП водитель скрылся, но был задержан сотрудниками полиции после того, как вернулся пешком на место происшествия
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.

Собранные Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Спасска, 1994 года рождения, по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженное с оставлением места его совершения).

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.