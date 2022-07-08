Поздравление О.В. Мельниченко с Днем семьи, любви и верности

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Он учрежден в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских - покровителей христианского брака, чья супружеская верность стали легендой.

Семья, построенная на взаимной любви и преданности друг другу, во все времена была и остается хранительницей духовно-нравственных ценностей, культурных традиций, связующим звеном между поколениями.

Поэтому в России укреплению института семьи, повышению ее социальной защищенности, улучшению демографической ситуации уделяется большое внимание. Дети - важнейший ресурс развития государства, качество детства - отправная точка деятельности всех уровней власти.

В Сурском крае по праву гордятся супружескими парами, отметившими «золотые» и «серебряные» свадьбы. С них должна брать пример молодежь, учиться ответственному отношению к браку, любить и уважать друг друга.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира и согласия!