Валерий Лидин вручил медали «За любовь и верность» супружеским парам Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В Пензенской областной филармонии перед началом торжественной части в этот день звучала музыка, в фойе работали импровизированные фотозоны. Семьи, прожившие не один десяток лет вместе, собрались в органном зале.

От имени губернатора Олега Мельниченко участников торжества поздравил спикер регионального парламента:

«В этом году Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина День семьи, любви и верности получил статус официального, что красноречиво говорит о главных нравственных устоях, на которые опирается наше общество.

Приоритет семейных ценностей возведен в ранг государственной политики. Это оценка и вашего труда по воспитанию детей.

Вы являетесь примером для других, прожили дружно, в согласии и любви, вырастили детей, которые стали достойными членами общества, являются вашей гордостью, продолжают семейные традиции».

Валерий Лидин на сцене под звуки марша Мендельсона вручил супружеским парам медали «За любовь и верность».

Громкими аплодисментами первыми встретили «бриллиантовую семью». Борис Николаевич и Галина Алексеевна Дриго вместе уже 60 лет, вырастили двух сыновей, которые стали офицерами, защитниками Отечества.

Всего в этот день были отмечены 35 пар, чей семейный стаж превышает четверть века.

«Очень рад вручать вам заслуженные награды, семья - это счастье, счастье в ваших детях, которых сегодня много в этом зале среди присутствующих, они также переживают с вами эти радостные минуты», – отметил глава законодательной власти региона.