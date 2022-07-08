В Мордовии суд рассмотрит дело женщины, около полутора лет не сообщавшей о смерти матери

По информации пресс-службы МВД РМ, таким образом похитила 382 454 рубля.

Следствием ММО МВД РФ «Ичалковский» окончено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы Ростовской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Обвиняемая в 2016 году привезла к себе в город Шахты из Мордовии пожилую мать. В июле 2020 года пенсионерка умерла, однако дочь, получив медицинское свидетельство о ее смерти, в соответствующие органы об этом не сообщила, в связи с чем государственная регистрация смерти произведена не была.

На банковский счет умершей женщины продолжилось начисление пенсионным Фондом социальных выплат и пенсии.

В дальнейшем злоумышленница, имея на руках банковскую карту умершей и, зная пин-код к ней, неоднократно с июля 2020 года по ноябрь 2021 года снимала поступающие на счет фиксированные выплаты и тратила их по своему усмотрению. Таким образом она похитила 382 454 рубля.

Свою вину в совершении преступления она признала полностью. В отношении нее была избрана мера принуждения – обязательство о явке.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.