В Пензе мужчина признался в краже бутылки коньяка и семи упаковок презервативов

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Пензенского района обратился с заявлением менеджер по безопасности магазина.

Он пояснил, что из торгового зала неизвестный совершил кражу бутылки коньяка и 7 упаковок презервативов на общую сумму более 2 тысяч рублей.

Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления был установлен мужчина 1981 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.