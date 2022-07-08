В Саранске суд рассмотрит дело о нанесении тяжкого вреда здоровью бывшей сожительницы

Следственным отделом ОП№4 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Саранска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

13 мая в полицию поступило сообщение из больницы, куда с переломами четырех ребер и сотрясением головного мозга была госпитализирована 40-летняя женщина.

В ходе установления обстоятельств получения телесных повреждений сотрудниками уголовного розыска задержан бывший сожитель потерпевшей.

6 мая женщина пригласила его в гости на празднование своего дня рождения.

Во время застолья между ними произошла ссора: мужчине не понравилось, что бывшая гражданская супруга находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе конфликта он стал избивать хозяйку жилища руками и ногами по различным частям тела. Судмедэкспертиза установила: здоровью пострадавшей причинен тяжкий вред.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.