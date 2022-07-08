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Здоровье8 июля 2022 7:34

Медики региона выступают за вакцинацию против COVID-19

Активно ревакцинироваться против новой коронавирусной инфекции продолжает медперсонал Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Своим мнением на предмет необходимости вакцинации поделился заведующий гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог Михаил Беляев, который был в числе первых, кто в 2020 году сделал прививку от этой, тогда ещё малоизвестной инфекционной болезни. Его примеру последовали многие.

«В настоящее время о COVID-19 известно многое, принимаются меры в создании коллективного иммунитета.

Прививка обучает иммунную систему бороться с этим возбудителем. Поэтому иммунная система, столкнувшись с коронавирусом, в следующий раз будет вести себя гораздо более эффективно, только нужно ей в этом помочь», - отметил Михаил Беляев.

Ревакцинацию против COVID-19 рекомендуется осуществлять через шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации или спустя шесть месяцев после перенесенного коронавируса.