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Общество8 июля 2022 6:32

В Мордовии супруги Киселевы из села Дракино удостоены медали «За любовь и верность»

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Праздник учрежден в честь памяти покровителей христианского брака православных святых Петра и Февронии Муромских

В преддверии праздника супруги Киселевы из мордовского села Дракино были удостоены общественной награды - медали «За любовь и верность».

Юрий Алексеевич и Галина Васильевна живут в браке уже сорок восемь лет. Они воспитали троих детей, а теперь помогают воспитывать и четверых внуков.

Медаль в торжественной обстановке супругам вручили директор ГКУ «Социальная защита населения по Торбеевскому району РМ» Александр Пайганов, заведующая отделом ЗАГС Ирина Долганина, протоиерей Василий Возмилов.