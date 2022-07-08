В Мордовии супруги Киселевы из села Дракино удостоены медали «За любовь и верность»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Праздник учрежден в честь памяти покровителей христианского брака православных святых Петра и Февронии Муромских
В преддверии праздника супруги Киселевы из мордовского села Дракино были удостоены общественной награды - медали «За любовь и верность».
Юрий Алексеевич и Галина Васильевна живут в браке уже сорок восемь лет. Они воспитали троих детей, а теперь помогают воспитывать и четверых внуков.
Медаль в торжественной обстановке супругам вручили директор ГКУ «Социальная защита населения по Торбеевскому району РМ» Александр Пайганов, заведующая отделом ЗАГС Ирина Долганина, протоиерей Василий Возмилов.