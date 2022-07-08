В Мордовии доцента кафедры юрфака МГУ им. Н.П.Огарёва обвиняют во взяточничестве

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении доцента кафедры юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарёва, одновременно имеющей статус адвоката. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве и получение взяток.

В 2020 году женщина получила более 40 тысяч рублей за способствование в проставлении положительных оценок, а также проставление положительных оценок о сдаче зачета и экзамена по дисциплинам без фактической проверки знаний.

Следствием ей предъявлено обвинение по четырем фактам противоправной деятельности – по два мошенничества и получения взяток, при этом вознаграждение ей передавалось не только денежными средствами, но и в виде услуги имущественного характера стоимостью 13 тысяч 200 рублей (приобретение стройматериалов по заниженной стоимости).

На момент совершения преступлений обвиняемая занимала должность замдекана юридического факультета.

Уголовное дело следствием возбуждалось на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Несмотря на непризнание обвиняемой своей вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение ей инкриминированных деяний.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.