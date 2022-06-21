В Пензенской области житель с. Засечное сорвал с шеи знакомого золотую цепочку

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель села Засечное Пензенского района 1994 года рождения.

Свою вину подозреваемый признал. По словам злоумышленника, в компании своих знакомых он распивал спиртные напитки на улице в ночное время. В этот момент к ним подошел знакомый, он похвалился своей золотой цепочкой, которую недавно приобрел за 160 000 рублей. Через некоторое время участники застолья стали расходиться. Между домами на улице Мира подозреваемый быстро подошел сзади к потерпевшему и сорвал с шеи цепочку.

Похищенное изделие из золота мужчина сдал в комиссионный магазин за 68 000 рублей. Часть из них он потратил на подарок для своей девушки, оставшиеся – на продукты питания.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.