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Экономика21 июня 2022 13:00

Игорь Комаров и Олег Мельниченко посетили компанию «СтанкоМашСтрой»

Официальным лицам был представлен станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказал руководитель компании Олег Кочетков, сейчас «СтанкоМашСтрой» прошел 80% рубеж локализации оборудования. Этого удалось достичь благодаря расширению кооперации с отечественными производителями.

- Наши партнеры делают модельную оснастку, детали и узлы. Сейчас решается вопрос с подшипниками. Мы должны не догонять, а опережать западных конкурентов. Возможности для этого есть,- заявил он.

Как считает Олег Кочетков, промышленные предприятия должны поддерживаться государством. Эта тема поднималась и на полях Петербургского международного экономического форума.