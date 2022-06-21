Игорь Комаров и Олег Мельниченко посетили компанию «СтанкоМашСтрой»

Как рассказал руководитель компании Олег Кочетков, сейчас «СтанкоМашСтрой» прошел 80% рубеж локализации оборудования. Этого удалось достичь благодаря расширению кооперации с отечественными производителями.

- Наши партнеры делают модельную оснастку, детали и узлы. Сейчас решается вопрос с подшипниками. Мы должны не догонять, а опережать западных конкурентов. Возможности для этого есть,- заявил он.

Как считает Олег Кочетков, промышленные предприятия должны поддерживаться государством. Эта тема поднималась и на полях Петербургского международного экономического форума.