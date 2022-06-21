В Мордовии мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство сына

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Конфликт между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 40-летним сыном произошел 31 марта текущего года на бытовой почве.

Во время ссоры сын ударил отца по лицу, тот в свою очередь взял нож и с целью убийства нанес несколько ударов ножом в живот и грудную клетку.

Пострадавший упал на пол, а злоумышленник, полагая, что убил сына, вышел из дома.

Через некоторое время раненый смог дойти до соседей и вызвать скорую помощь.

Мужчина был госпитализирован и остался жив, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе следствия вину в совершении инкриминированного деяния обвиняемый признал полностью.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.