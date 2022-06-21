В Мордовии продолжается профилактическая акция «Оружие-2022»

В дежурную часть ММО МВД России «Ардатовский» обратилась 62-летняя пенсионерка, которая добровольно выдала полицейским гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ» 16 калибра.

Как рассказала местная жительница, оружие она нашла в сарае во дворе дома. Ранее оно принадлежало ее мужу, который скончался несколько лет назад. После обнаружения находки женщина сразу же сообщила об этом в полицию.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что в рамках профилактической акции «Оружие-2022» жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение.

Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, если в действиях лиц не содержится иного состава преступления.